Якутск, 10 февраля, 2022, 05:36 — ИА Регнум. На улице Якутска обнаружили мужчину, который был убит ножом. Тело якутянина обнаружили прохожие, преступника искали представители правоохранительных органов. Подозреваемый в убийстве задержан, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 февраля в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

kropekk_pl Убийство

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В квартиру, где находился убивший прохожего мужчина, правоохранителей привела разыскная собака. Она нашла квартиру подозреваемого по запаху. Возле дверей следователи обнаружили пятна, похожие на кровь.

Мужчина признался в содеянном. С якутянином, которого он убил, его связывали только случайное знакомство и распитие спиртных напитков. Собутыльники поссорились, и один зарезал другого кухонным ножом. После этого убийца увез тело в безлюдное место на санках.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля жителя Якутии признали виновным в убийстве человека, ему вынесен приговор. Осуждённый сбросил мужчину со второго этажа из личной неприязни, и за это осуждён на 9 лет и 5 месяцев заключения в исправительной колонии особого режима.