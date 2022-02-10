Тегеран, , 08:58 — REGNUM Соединенные Штаты терпят неудачу в борьбе против иранской нации, в связи с чем Белый дом не может ставить условия для Исламской Республики на переговорах, заявил иранский чиновник. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Надпись на стене в Иране «Долой США» Иван Шилов © ИА REGNUM

Саид Джалили, представитель лидера Исламской революции аятоллы Сейеда Али Хаменеи в Высшем совете национальной безопасности (SNSC), выступил перед студентами в Тегеране.

Он отметил: «Противник стремился оказать экономическое и военное давление на Иран. Теперь в результате неудачных попыток предотвратить Исламскую революцию он хочет прибегнуть к распространению ложного анализа».

«Тот, кто терпит поражение, не может ставить условия Ирану, потому что это похоже на ситуацию, когда нацистская Германия хотела призвать стороны к переговорам после окончания Второй мировой войны, что кажется совершенно нелепым», — подчеркнул Джалили.

Бывший участник переговоров по ядерной программе далее заявил, что официальные лица стран должны избегать ложных высказываний в адрес Исламской Республики. «Запад, в частности США, признали, что максимальное давление, оказываемое администрацией Трампа, не принесло плодов, поскольку Иран все ещё осуществляет экспорт 1,2 миллиона баррелей в сутки», — сообщил чиновник.

Джалили отметил: «Ядерная сделка 2015 года, также известная как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), является документом, который доказывает правоту иранской нации, так как Иран выполнил все свои обязательства по соглашению, при этом США решили не соблюдать ими же подписанный контракт».