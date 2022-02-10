Красноярск, 10 февраля, 2022, 05:27 — ИА Регнум. Красноярский этап Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» решено перенести с 12 на 19 февраля. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии Красноярска.

(сс) Samuel Ferrara Лыжи

Причина переноса — морозы. По прогнозам синоптиков, 12 февраля ожидается до — 28 °C.

В мэрии напомнили, что в этом году мероприятие состоится в 40-й раз. Запланированы старт на 10 км, массовый костюмированный старт на 2 км, детский забег на 500 м.

Массовый старт станет «Забегом дружбы народов», так как 2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России. Принять участие в детском старте смогут лыжники в возрасте от трёх до семи лет.

Мероприятие пройдёт в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» нацпроекта «Демография».

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области «Лыжню России» перенесли из-за неблагоприятной эпидобстановки.

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