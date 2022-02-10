Красноярск, , 05:26 — REGNUM В четверг, 10 февраля, в Красноярске будет переменная облачность, преимущественно без осадков, на дорогах гололедица, температура воздуха −22… −20 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Мороз Andrey

В 09:00 на Театральной площади было — 28 °C.

Ночью с 10 на 11 февраля ожидается до −31… −28 °C, небольшая облачность, без осадков.

Скорость юго-восточного ветра 1−6 м/с. Давление — 754 мм рт. ст.

В пятницу, 11 февраля, в Красноярске до −24… −18 °C, переменная облачность, небольшой кратковременный снег. Ночью — до −30… −28 °C.

В субботу, 12 февраля, в Красноярске ожидается до −23… −17 °C днём и до −28… −26 °C ночью. Облачно с прояснениями, без осадков.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 10 февраля на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидается сильный южный ветер на порывах до 17−22 м/с, низовая метель. В центральных и южных районах Красноярского края морозная погода, температура воздуха ночью до −37… −30 °C, на севере центральных районов до −43… −37 °C.

10−11 февраля в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах гололедица, в горных районах лавиноопасно.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Красноярске вводится режим «чёрного неба».

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