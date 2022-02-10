Тегеран, , 08:45 — REGNUM 9 февраля президент Ирана Ибрагим Раисив телефонном разговоре с премьер-министром Японии Фумио Кисидой заявил, что приверженность действующего правительства США провальной политике бывшей администрации является главным препятствием для приемлемого прогресса в венских переговорах. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

США и Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Говоря о богатых цивилизациях двух государств, Раиси заявил премьер-министру Японии, что укрепление отношений между Тегераном и Токио принесет пользу обоим народам. «Учитывая возможности двух государств, можно предпринять большие шаги по укреплению двусторонних отношений», — отметил он.

Президент подчеркнул, что приверженность действующего правительства США провальной политике бывшей администрации является главным препятствием для приемлемого прогресса в переговорах. Он также сообщил, что независимо от ядерной сделки Исламская Республика Иран готова повысить уровень отношений и сотрудничества с другими государствами, включая Японию.

Указывая на необходимость прочного мира и стабильности во всем мире, он подчеркнул, что Тегеран и Токио могут сыграть эффективную роль в обеспечении безопасности в регионе и во всем мире путем укрепления двустороннего сотрудничества.

Иранский президент счел иностранное вмешательство основной причиной подрыва безопасности в регионе и подчеркнул важность урегулирования йеменского кризиса путем внутригосударственных переговоров.