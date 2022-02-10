Тегеран, 10 февраля, 2022, 06:53 — ИА Регнум. 9 февраля иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) представил новую ракету под названием «Хейбар Шекан» с дальностью полета 1450 километров. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Торжественная церемония состоялась в присутствии начальника штаба вооруженных сил Ирана генерал-майораМохаммада Багерии командующего воздушно-космическими силами КСИР бригадного генералаАмира Али Гаджизаде.

Церемония совпала с общенациональными торжествами по случаю 43-й годовщины славной победы Исламской революции в Иране.

Новая стратегическая ракета большой дальности, работающая на твердом топливе, относится к третьему поколению ракет. Она также уникальна с точки зрения веса и точности стрельбы. Вес ракеты «Хейбар Шекан» уменьшен на треть по сравнению с ее аналогами, а время, необходимое для ее запуска, сокращено в шесть раз.

Высокая маневренность и скорость при поражении целей в радиусе 1450 км входят в число других возможностей новой стратегической ракеты иранского производства.