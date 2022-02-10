Тегеран, 10 февраля 2022, 07:20 — REGNUM 9 февраля секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что в Соединенных Штатах нет должной согласованности в принятии политических решений для продолжения переговоров в Вене. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Али Шамхани
Али Шамхани
Mehr News Agency

«Администрация США никак не решается взяться за свои внутренние разногласия, при этом законные права иранской нации регулярно нарушаются», — заявил Шамхани в своем твиттере.

8 февраля группа сенаторов-республиканцев направила письмо президенту США Джо Байдену, угрожая ему, что они будут чинить препятствия на пути возвращения к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), если он останется безразличен к их мнению.

Сообщается, что представители Ирана и «Евротройки» возобновили переговоры в австрийской столице после непродолжительной паузы. Переговоры между Ираном и группой 4+1 (Великобритания, Франция, Россия, Китай плюс Германия) начались 29 ноября 2021 года.