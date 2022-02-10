Тегеран, , 07:20 — REGNUM 9 февраля секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что в Соединенных Штатах нет должной согласованности в принятии политических решений для продолжения переговоров в Вене. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Али Шамхани Mehr News Agency

«Администрация США никак не решается взяться за свои внутренние разногласия, при этом законные права иранской нации регулярно нарушаются», — заявил Шамхани в своем твиттере.

8 февраля группа сенаторов-республиканцев направила письмо президенту США Джо Байдену, угрожая ему, что они будут чинить препятствия на пути возвращения к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), если он останется безразличен к их мнению.

Сообщается, что представители Ирана и «Евротройки» возобновили переговоры в австрийской столице после непродолжительной паузы. Переговоры между Ираном и группой 4+1 (Великобритания, Франция, Россия, Китай плюс Германия) начались 29 ноября 2021 года.