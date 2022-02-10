Тегеран, , 08:19 — REGNUM 9 февраля в Тегеране стартовал 37-й Международный музыкальный фестиваль Фаджр, в котором приняли участие итальянские, голландские, афганские и египетские артисты, а также иранские музыканты. Об этом сообщило агентство IRNA.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Международный музыкальный фестиваль Фаджр считается самым престижным музыкальным событием Ирана, который был впервые проведён в 1986 году. Фестиваль проходит ежегодно при поддержке ЮНЕСКО.

В рамках 37-го Международного музыкального фестиваля Фаджр будет проведено 69 выступлений в инструментальной, классической, оркестровой, поп-, фьюжн и женской музыкальных секциях.

С момента его создания в мероприятии приняли участие многие музыканты из нескольких стран, таких как Австрия, Германия, Франция. Согласно полученным данным, в этот раз в главном иранском музыкальном событии примут участие музыканты из Италии, Германии, Афганистана и Египта.