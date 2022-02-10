10 февраля 2022 | Время чтения 4 мин

На приватизацию выставили десяток государственных типографий, в том числе и старейшее издательство Москвы, созданное в 1930 году по инициативе Максима Горького, и типографию, которая работает уже более 160 лет.

Анастасия Степанова, , 07:21 — REGNUM В феврале-марте 2022 года в России с молотка в рамках программы приватизации планируется пустить как минимум десять государственных типографий и издательских комплексов, большинство из которых относятся к старейшим предприятиям своих регионов. ИА REGNUM провело анализ информации о торгах и выяснило некоторые детали.

Аукцион Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971. СССР

Большая распродажа

На 23 и 24 марта 2022 года в разных регионах России запланированы аукционы по продаже 100% от уставного капитала восьми государственных издательств, типографий и целых издательско-полиграфических комплексов. Большинство активов «перекочевало» из планов на приватизацию 2021 года — из-за несостоявшихся ранее торгов. Что планируется продать?

Один из самых крупных лотов 2022 года в этом секторе экономики — АО «Издательско-полиграфический комплекс «Дальпресс». Крупнейшая на Дальнем Востоке государственная типография была основана во Владивостоке в 1987 году на базе издательства газеты «Красное Знамя» и на сегодня полностью принадлежит государству. В её активе — два мощных имущественных комплекса: восемь производственно-административных зданий, складской комплекс общей площадью более 2,2 тыс. кв. м. Начальная цена лота — 736 млн рублей. И это не первая попытка реализовать данный актив.

23 марта также планируется продать акции в виде 100% уставного капитала ОАО «Издательство «Советская Кубань» (ведёт историю с 1937 года) при стартовой цене 574 млн рублей, АО «Тюменский дом печати» (основан в 1920 году) — 472 млн рублей, АО «Кострома» (работает на рынке более 30 лет) — 456,2 млн рублей, ОАО «Издательство «Кавказская здравница» (имеет в активе собственную газету) — 199,28 млн рублей.

На следующий день также намечены торги по продаже новосибирского АО «Советская Сибирь» (ведёт историю с 1923 года, позиционируется крупнейшей типографией Сибири и Дальнего Востока) — 1 177 300 000 рублей, пермского ОАО «Издательско-полиграфический комплекс «Звезда» (одно из крупнейших полиграфических предприятий Западного Урала, работает на рынке с 1922 года, на сегодня печатает более 60 наименований газет) — 308,8 млн рублей, ОАО «Издательско-полиграфическая фирма «Воронеж» — 247,433 млн рублей.

Здание типографии «Советская Сибирь» в Новосибирске (сс) К.Артём.1

На 2 марта 2021 года также назначены торги по продаже полного пакета акций АО «Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература» из Москвы. Стартует тендер с 587,7 млн рублей. Акции на сегодня принадлежат государству. На сайте АО уточняется, что оно организовано на базе старейшего и самого известного в мире российского издательства «Художественная литература», которое было образовано в 1930 году по инициативе Максима Горького и при поддержке Иосифа Сталина.

Помимо мартовских торгов, 21 февраля будет сделана ещё одна попытка реализовать АО «Издательско-полиграфический комплекс «Грозненский рабочий» из Чечни, которое было создано в 2009 году на базе бывшей типографии им. И. Заболотного. Площадь производственных помещений этого актива около 5000 кв. м, в том числе компании принадлежит здание типографии. На балансе есть также земельные участки на 22,8 тыс. кв. м. По открытым данным, ИПК был исполнителем почти 20 госконтрактов на сумму свыше 19 млн рублей, в том числе для минобрнауки Дагестана.

В случае с «Грозненским рабочим» торги начнутся с 227 млн рублей, а минимальная цена составит всего 113,5 млн рублей.

Здание АО «Тюменский дом печати». Тюмень (сс) DMyshkin

Приватизационные сделки 2021 года

В 2021 году также были распроданы некоторые региональные госиздательства. Так, в декабре с молотка продали одно из старейших полиграфических предприятий Иркутска — АО Иркутский «Дом печати». Его реализовали по начальной цене — 144 млн рублей.

Также в ноябре 2021 года были проданы акции издательства «Финансы и статистика» (Москва). При стартовой цене торгов 70,4 млн рублей сделка была заключена за 166,4 млн рублей. В сентябре с молотка почти в два раза ниже начальной цены ушли акции «Саратовского полиграфического комбината» — при старте 329,1 млн рублей сумма сделки составила 164,55 млн рублей.

В июле 2021 года также планировалось реализовать 100% акций издательства «Высшая школа» за 1,145 млрд рублей (против 1,4 млрд рублей ранее), но в июне торги были отменены для уточнения результатов экспертизы. Возможно, актив, ведущий свою историю с 1939 года, снова выставят на продажу позднее.

Здание издательства «Художественная литература». Москва (сс) NVO

Таким образом, можно сделать вывод, что в ближайшие годы государство планирует отдать на приватизацию большую часть полиграфических активов. Есть опасения, что такой шаг скажется на конечной цене продукции для потребителя. В Сети при обсуждении возможной приватизации некоторых из этих активов также были версии, что далеко не все типографии сохранят свой статус, на месте некоторых могут вырасти «человейники». Ведь земля в городах, особенно миллионниках, сейчас в большей цене.