Село Чурапча, Якутия, , 05:23 — REGNUM Возобновлена подача тепла в социальные учреждения, частные и многоквартирные дома якутского села Чурапча, где 9 февраля устраняли последствия аварии на телпосетях. Часть домов была подключена к отоплению почти через двое суток, трубы пришлось размораживать, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе региона.

Прорыв теплотрассы 56.mchs.gov.ru

Читайте также: В селе Якутии ограничена подача тепла в 180 домов

«Все объекты запущены. На данный момент идёт постепенная нормализация температуры в домах. После запуска тепла проводится подомовой обход. Организовано дежурство аварийных бригад до стабилизации температуры теплоносителя в домах. Жалоб со стороны населения по разморозке внутридомовых систем не поступало», — отметили в министерстве ЖКХ республики.

Без отопления долгое время находились 249 домов, в числе которых около десяти многоквартирных. Не было тепла в 12 социальных объектах, среди которых музыкальная школа и детский сад. Теплоснабжение некоторых зданий было запущено позже в связи с необходимостью устранять утечки на отогретых участках теплотрассы.

Как сообщало ИА REGNUM, на теплотрассу обрушилась стена ветхого здания, которое ранее было старой котельной села. Прокуратура проводит проверку. На момент аварии температура воздуха в Чурапче была ниже — 30 градусов. Для жителей оставшихся без отопления домов были открыты пункты временного пребывания.