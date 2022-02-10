Тегеран, , 07:06 — REGNUM Несмотря на то, что в Иране за последние годы ноу-хау в области стволовых клеток нашло скудное применение, в настоящий момент около 160 отечественных наукоемких компаний ведут плодотворную деятельность в данной отрасли, заявил эксперт. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 9 февраля.

Стволовые клетки Cellulestaminalicordoneombelicale.it

Амир-Али Хамидие, врач, исследователь и профессор университета, сделал такие замечания в интервью газете «Хамшахри». Он отметил, что восемь лет назад стволовые клетки являлись для Ирана ничем иным, как научным открытием, однако сегодня страна занимает первое место с точки зрения развития технологии стволовых клеток.

Он также подчеркнул, что развитие науки для страны имеет первостепенное значение. Таким образом, вопрос превращения науки в технологию может помочь нации заявить о себе на международном рынке.

«Исследования и разработки стволовых клеток в Иране начались после окончания ирано-иракской войны», — заявил эксперт, сообщив при этом, что Тегеранский университет медицинских наук и Институт Роян потратили много времени и усилий на разработку ноу-хау в области стволовых клеток.

Иран занимает 13-е место в мире по стволовым клеткам, причем в 2017 году он обогнал Турцию и Израиль, став номером один на Ближнем Востоке и в Восточном Средиземноморье.