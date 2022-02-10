Триполи, , 05:14 — REGNUM Автомобиль премьер-министра Ливии Абдель Хамида Дбейбы попал под обстрел в столице государства Триполи. Об этом 9 февраля сообщил телеканал Al Jazeera.

Абдель Хамид Дбейба Government.ru

Отмечается, что нападение на главу правительства произошло накануне заседания по переизбранию премьера, назначенного в парламенте на 10 февраля. Официального подтверждения информации о нападении на настоящий момент нет, ливийские СМИ о происшествии не сообщают.

Напомним, в Ливии произошло противостояние между законодательным и исполнительным органами власти. Парламент пытается добиться ухода Дбейбы с поста главы правительства, мотивируя это тем, что его полномочия истекли еще 24 декабря, когда в стране должны были состояться президентские и парламентские выборы. Сам премьер-министр категорически отказывается покидать свой пост и согласен передать его только преемнику, который будет избран в результате всеобщих выборов в Ливии. При этом дата выборов не назначена до сих пор.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр Ливии Дбейба отказался уходить в отставку.

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