Тегеран, 10 февраля, 2022, 07:34 — ИА Регнум. Новая администрация Исламской Республики Иран придает важное значение расширению торговых обменов с соседними странами для активизации большого потенциала сотрудничества, заявил иранский чиновник 9 февраля. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

9 февраля глава Организации содействия торговле Ирана (TPO) Алиреза Пейманпак сообщил местной газете, что администрация президентаИбрагима Раисиуделяет приоритетное внимание экономическому сотрудничеству с региональными и соседними странами. По его мнению, такая политика приведет к положительным результатам во внешней торговле и экспорте Ирана.

Глава TPO отметил: «С этой целью арабские прибрежные государства Персидского залива являются приоритетными целями для экономического и торгового сотрудничества, в связи с чем Тегеран активизировал усилия и начал переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Оманом».

Что касается поездки министра промышленности, шахт и торговли ИранаРезы Фатеми Амина в Маскат, Пейманпак отметил, что обе страны созвали совместную экономическую комиссию для рассмотрения укрепления взаимодействия в экономической, торговой и образовательной областях, причем на данном этапе уже подготовлен соответствующий документ о сотрудничестве.

По его словам, вопросы, связанные с логистикой, маркетингом, банковской системой, морскими перевозками, реэкспортом и оздоровительным туризмом, относятся к числу актуальных проблем, которые необходимо обсудить.