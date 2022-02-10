Тегеран, , 07:52 — REGNUM 9 февраля заместитель главы судебной власти Ирана по международным делам Казем Гарибабади и генеральный директор Департамента Африки и Ближнего Востока при министерстве иностранных дел Финляндии Софи Из-Эммесбергерподчеркнули важность борьбы с терроризмом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Во время встречи, которая состоялась в Тегеране, обе стороны отметили важность развития правового и судебного сотрудничества.

Гарибабади, который также возглавляет Управление судебной власти по правам человека, подробно остановился на политике Ирана в области прав человека и судебной дипломатии. Он также выразил готовность Тегерана вести переговоры с Финляндией по вопросам защиты прав человека, а также правового и судебного сотрудничества.

Иранский представитель раскритиковал политический подход, принятый некоторыми странами в отношении прав человека, а также двойные стандарты в этом отношении.

Он выразил надежду, что Финляндия примет профессиональный и независимый подход в Совете ООН по правам человека (СПЧ ООН).

Между тем, Из-Эммесбергер высоко оценила поддержку Ираном членства Финляндии в СПЧ ООН. Она приветствовала проведение экспертных юридических и судебных переговоров, а также конструктивный обмен опытом с Исламской Республикой в этой области.

Обе стороны подчеркнули важность борьбы с терроризмом, который угрожает правам человека на международном уровне. Представители двух стран также выступили в поддержку прав уязвимых групп, включая женщин, детей и инвалидов.