Тегеран, 10 февраля, 2022, 08:10 — ИА Регнум. 9 февраля главный переговорщик Ирана в Вене Али Багери Кани, председатель комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) Энрике Мора и представители европейских стран возобновили переговоры в австрийской столице после непродолжительной паузы. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Https://www.irna.ir/ Венские переговоры

Переговоры в Вене, которые начались 29 ноября 2021 года с целью разработки соглашения по урегулированию разногласий, возобновились 9 февраля после короткого перерыва.

Ранее переговорные группы всех вовлечённых сторон вернулись в свои страны для консультаций и принятия политических решений, затем они вернулись в Вену, чтобы возобновить жаркие дискуссии по дальнейшим действиям.

В связи с этим пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде отметил: «Ожидается, что все делегации на переговорах вернутся в Вену. Мы также надеемся, что американская команда вернется с определенным планом снятия санкций».