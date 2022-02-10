Магадан, , 05:15 — REGNUM В 2022 году в Магадане в рамках реализации мер по предоставлению социальных выплат молодым семьям — участникам подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» — 118 молодых семей смогут улучшить свои жилищные условия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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Финансовые выплаты идут за счёт средств федерального, областного и местного бюджетов.

Размер социальной выплаты от расчетной стоимости жилья составляет для семей: из 2-х человек (без детей) 30% — 683 449,2 рубля; из двух человек (родитель и ребёнок) 35% — 797 357,4 рубля; из трёх человек 35% — 1 025 173,8 рубля; из четырех человек 35% — 1 366 898,4 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области в 2022 году губернаторский жилищный сертификат получит 191 молодая семья, из них 57 семей, проживающих в Пензе. Размер социальной выплаты в этом году составляет 328 тыс. рублей. Из регионального бюджета на эти цели выделяется 62,7 млн рублей.