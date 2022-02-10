Якутск, 10 февраля, 2022, 05:11 — ИА Регнум. Анонсирован выход в кинопрокат фильма «Нуучча», снятого режиссёром из Якутии Владимиром Мункуевым. Зрителям показали официальный трейлер картины, сообщило 10 февраля ЯСИА.

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Основой для фильма стали книги польского этнографа Вацлава Серошевского. События разворачиваются в якутской тайге, вдали от населённых пунктов, время — конец 19 века. К семейной паре коренных жителей Якутии подселяют русского арестанта Костю, который пытается установить свои порядки.

Жанр фильма — психологическая драма. «Нуучча» находится в списке самых ожидаемых российских фильмов 2022 года и выйдет в прокат 17 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии будет разработан специальный закон, целью которого станет поддержка деятельности по созданию кино. Соответствующее поручение в своём послании Госсобранию республики дал глава региона Айсен Николаев. Он считает, что эта индустрия должна стать отраслью, приносящей республике прибыль.