Исламабад, 10 февраля, 2022, 04:44 — ИА Регнум. Столкновение между пакистанскими силовиками и террористами произошло в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана, сообщает пресс-служба вооруженных сил республики.

Pakarmy.org Солдат армии Пакистана

Сообщается, что бой произошел в районе Северный Вазиристан. В ходе интенсивной перестрелки силовики ликвидировали одного из террористов. У убитого изъяли оружие и боеприпасы.

«Убитый террорист был причастен к террористической деятельности против силовых структур, заказным убийствам и похищениям людей с требованием выкупа», — отметили в пресс-службе.

Отмечается, что местные жители района одобрили деятельность пакистанских силовиков. Они выразили готовность помогать военным в борьбе с терроризмом.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля военные Пакистана ликвидировали трех террористов в ходе спецоперации в провинции Белуджистан. В ходе операции был уничтожен лагерь боевиков, а также изъято большое количество оружия.