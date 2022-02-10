Якутск, 10 февраля, 2022, 04:41 — ИА Регнум. Журналист и блогер из Якутии Сусанна Рожина подозревается в вымогательстве. Женщина пыталась получить 50 млн рублей от директора агентства недвижимости «РЦНиК» Гульнары Уваровой, сообщил «Якутск Вечерний».

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Задержание произошло 9 февраля в офисе Сусанны Рожиной, который находится в гостинице «Полярная звезда». Операцию проводили сотрудники ФСБ. По информации СМИ, блогер угрожала «стереть в порошок» директора риелторской компании, если не получит деньги.

Гульнара Уварова обратилась в правоохранительные органы. Деньги, которые она передала журналистке, были мечеными. «Сделка» зафиксирована на видео, беседа женщин прослушивалась.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане разоблачены вымогательницы крупной денежной суммы у директора школы. Жительницы Махачкалы шантажировали 54-летнего мужчину, требуя 1,2 млн рублей за неразглашение компрометирующей его информации. Женщинам удалось выманить у директора школы 400 тыс. рублей. После обращения руководителя образовательного учреждения в МВД их доставили в отдел полиции.