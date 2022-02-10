Вашингтон, 10 февраля, 2022, 04:21 — ИА Регнум. Министры обороны США, Японии и Южной Кореи, Ллойд Остин, Нобуо Киси и Со Ук, в ходе проведённого 9 февраля телефонного разговора обсудили северокорейские ракетные пуски. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Cnbc.com Ракетные испытания в КНДР

пресс-служба министерства обороны США «(Главы военных ведомств) подчеркнули, что запуски КНДР баллистических ракет дестабилизируют безопасность в регионе и представляют собой явное нарушение ряда резолюций СБ ООН».

По итогам разговора также была достигнута договорённость для обеспечения более тесной координации «в свете действий КНДР» провести личную трёхстороннюю встречу, дата которой «будет совместно определена в будущем».

Напомним, 30 января КНДР запустила в направлении Японского моря баллистическую ракету средней дальности. Этот запуск стал для Северной Кореи седьмым с начала года. Ранее, с конца 2017 года, Пхеньян соблюдал добровольный мораторий на проведение подобных испытаний.

На прошедшем 4 февраля закрытом заседании шесть членов Совета Безопасности ООН, включая Россию и Китай, не поддержали заявление США по ракетным испытаниям Северной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM, США считают трёхстороннее сотрудничество между Южной Кореей, США и Японией «одним из наиболее важных и эффективных инструментов денуклеаризации Корейского полуострова».