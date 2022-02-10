Главы военных ведомств США, Японии и Южной Кореи осудили пуски ракет КНДР
Вашингтон, 10 февраля, 2022, 04:21 — ИА Регнум. Министры обороны США, Японии и Южной Кореи, Ллойд Остин, Нобуо Киси и Со Ук, в ходе проведённого 9 февраля телефонного разговора обсудили северокорейские ракетные пуски. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.
По итогам разговора также была достигнута договорённость для обеспечения более тесной координации «в свете действий КНДР» провести личную трёхстороннюю встречу, дата которой «будет совместно определена в будущем».
Напомним, 30 января КНДР запустила в направлении Японского моря баллистическую ракету средней дальности. Этот запуск стал для Северной Кореи седьмым с начала года. Ранее, с конца 2017 года, Пхеньян соблюдал добровольный мораторий на проведение подобных испытаний.
На прошедшем 4 февраля закрытом заседании шесть членов Совета Безопасности ООН, включая Россию и Китай, не поддержали заявление США по ракетным испытаниям Северной Кореи.
Как сообщало ИА REGNUM, США считают трёхстороннее сотрудничество между Южной Кореей, США и Японией «одним из наиболее важных и эффективных инструментов денуклеаризации Корейского полуострова».