Хабаровск, , 04:28 — REGNUM Хабаровский край занял 15-е место среди 85 регионов РФ в официальном рейтинге реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) по итогам работы за IV квартал 2021 года. Оценку показателей проводило Министерство спорта РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Значок ГТО Gto.ru

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В 2021 году к выполнению нормативов комплекса ГТО приступили 21 655 жителей Хабаровского края. На знаки отличия сдали 14 757 человек, из них золотых знаков — 4699, серебряных — 5205, бронзовых — 4853. Лидерами по количеству знаков отличия стали Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре и район имени Лазо.

В Хабаровском крае с 2014 года к возрожденному комплексу ГТО присоединились более 95 тыс. человек. Прошли испытания на знаки отличия 64 715 жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в пяти городах Пермского края в 2022 году появятся новые площадки ГТО.