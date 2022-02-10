Иерусалим, 10 февраля, 2022, 04:11 — ИА Регнум. Глава правительства Израиля Нафтали Беннет призвал президента США Джо Байдена не возвращаться к ядерной сделке с Ираном, сообщает портал Axios со ссылкой на источник в израильской администрации.

The Israel Project Нафтали Беннет

Источник утверждает, что во время телефонных переговоров Беннет указывал, что возвращение к ядерной сделке по Ирану не приведет к желаемым последствиям и отказу Тегерана от «злонамеренной деятельности» на Ближнем Востоке. При этом Беннет считает, что в случае восстановления договоренностей Иран сильно обогатится.

В то же время чиновник из администрации президента США, пожелавший остаться неизвестным, сообщил, что Байден ничего Беннету не обещал. При этом глава Белого дома отметил, что пока неизвестно, будет ли восстановлена ядерная сделка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден провел переговоры с королем Саудовской Аравии по вопросам ядерной сделки с Ираном. При этом детали переговоров пока не публиковались.