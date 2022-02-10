Хабаровск, , 04:04 — REGNUM В Хабаровском крае за сутки госпитализировано 219 (167 — накануне) человек в ковидные госпитали, на ИВЛ находится 47 пациентов, на кислородной поддержке — 689, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Вакцина против коронавируса Minzdravao.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые правила «Омикрона»: все новости о коронавирусе в России»

Доля госпитализаций составляет 16,1%. Показатель тестирования — 575,7 на 100 тыс. населения.

Выздоровели 399 пациентов. Выявлено 1356 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались два пациента.

На лечении с COVID-19 находится 13 542 человек, из них в стационарах — 1647.

Развернуты 2546 коек, загруженность 64,69%.

Читайте также: В Хабаровском крае уровень коллективного иммунитета превысил 72%

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 10 февраля первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 632 548 жителей, полностью завершили курс иммунизации 587 250 человек, ревакцинировано 107 716 жителей. Уровень коллективного иммунитета составляет 72,4%.