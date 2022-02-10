Вашингтон, , 03:48 — REGNUM Специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри примет участие в организуемом президентом Франции Эмманюэлем Макроном саммите One Ocean, который 10−11 февраля пройдёт во французском городе Бресте. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

Джон Керри Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ходе мероприятия, которое проводится при поддержке ООН в рамках французского председательства в Евросоюзе, Керри обсудит усилия по защите океанов «с представителями правительств, международных организаций, компаний и организаций гражданского общества».

Проведение подобной встречи при участии ООН, учёных, региональных структур и бизнеса, в сентябре 2021 года анонсировал французский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, спецпосланник президента США по климату Джон Керри прибыл в Нижнюю Калифорнию в рамках визита в Мексику для обсуждения вопросов изменения климата и встречи с президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором.

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