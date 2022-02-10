Красногорск, 10 февраля, 2022, 03:50 — ИА Регнум. В рамках программы приватизации в Московской области планируется продать пакет акций, составляющий 100% уставного капитала АО «Телерадиокомпания «Одинцово». Торги намечены на 21 февраля 2022 года, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на данные документации с сайта «Российского аукционного дома».

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Торги

Основанием для приватизации является постановление главы Одинцовского городского округа от 29 декабря 2021 года. Стартует аукцион с цены 542,199 млн рублей при шаге аукциона — 1 млн рублей. Всего планируется реализовать 401 926 395 обыкновенных именных бездокументарных акций.

Акционерное общество было учреждено в 2016 году, а владеет им на сегодня муниципальное образование «Одинцовский городской округ Московской области». На начало 2022 года в компании работают более 100 человек. В активе телерадиокомпании — два нежилых помещения на улице Молодежная, 46 в Одинцово площадью 340,7 кв. м и 375,2 кв. м.

Напомним, ранее с приватизационных торгов был реализован пакет акций одного из старейших племенных заводов РФ, подорожавший в ходе аукциона в 3,5 раза. В то же время торги по продаже крупного пакета акций старейшего застройщика из Орловской области покупателей не заинтересовали.