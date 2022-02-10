Ханты-Мансийск, , 03:36 — REGNUM Налоговый орган обратился с банкротным иском к одному из старейших гаражно-строительных кооперативов Урала — ГСК «Югра». Арбитраж Ханты-Мансийского автономного округа оставил исковое заявление без движения до 9 марта 2022 года, дав время устранить недочёты, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

МИНФС России № 7 по Ханты-Мансийскому автономному округу обратилась с иском 4 февраля 2022 года. Дело приняла судья Козицкая, оставив иск без движения из-за нехватки некоторых документов. Основанием для обращения в суд послужила задолженность в размере 977 788,8 рубля.

В ЕГРЮЛ кооператив зарегистрирован в июле 1997 года. Председателем указан Сергей Левахин.

Напомним, тем временем в Санкт-Петербурге жители Василеостровского района в феврале 2022 года вышли на акцию протеста, чтобы не дать снести гаражный кооператив. Одновременно с этим в сети появилась петиция против сноса гаражей.