Хайкоу, Китай, , 03:28 — REGNUM Десять оффшорных магазинов беспошлинной торговли в островной провинции Хайнань на юге Китая отчитались об общем обороте в 2,13 млрд юаней (около $335 млн) во время Праздника весны, что на 151% больше в годовом исчислении, по данным провинциального департамента торговли, передает 8 февраля агентство Синьхуа.

Хайнань

По данным департамента, продажи беспошлинной коммерции в магазинах достигли 1,94 млрд юаней с 31 января по 6 февраля, увеличившись на 156% в годовом исчислении. Число покупателей составило более 300 000, что на 138% больше в годовом исчислении.

В прошлом году на Хайнане открылись еще три магазина беспошлинной торговли, общее число которых возросло до 10. В магазинах беспошлинной торговли представлено более 720 брендов общей торговой площадью 220 000 квадратных метров.

С 1 июля 2020 года Хайнань увеличил свою ежегодную квоту на беспошлинные покупки с 30 000 юаней до 100 000 юаней на человека. Лимит беспошлинной покупки косметики был увеличен с 12 наименований до 30 наименований.

В июне 2020 года Китай опубликовал генеральный план по превращению островной провинции в всемирно влиятельный порт свободной торговли высокого уровня к середине века. В условиях пандемии COVID-19 Хайнань превратился в привлекательное место для покупок для китайских потребителей.