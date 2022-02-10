Нью-Йорк, США, , 03:21 — REGNUM Ученик и охранник пострадали в результате стрельбы на территории школы в городе Буффало в американском штате Нью-Йорк. Об этом 10 февраля сообщает местное отделение телеканала NBC со ссылкой на полицию.

Стрельба Niels Noordhoek

Стрельба произошла во дворе школы около 16:00 (00:00 мск 10 февраля). Пострадали ученик и охранник, школьника экстренно госпитализировали, в настоящее время ему проводят хирургическую операцию. Охранник был ранен в ногу, угрозы его жизни нет.

Представитель местной полиции Джозеф Грамалья уточнил, что стрельба началась вследствие конфликта между несколькими людьми. В настоящее время устанавливаются личности стрелявших, неизвестно, имели они отношение к школе или случайно оказались на её территории. Здание учебного заведения оцеплено, в нём находятся около 100 человек.

Отмечается, что местонахождение злоумышленника не установлено, не исключается возможность, что он может находиться в здании.

Ранее ИА REGNUM сообщало о стрельбе на территории школы в американском штате Нью-Йорк.

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