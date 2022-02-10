Смоленск, , 03:19 — REGNUM В рамках программы приватизации с торгов был реализован пакет акций, составляющий 100% уставного капитала одного из старейших племенных заводов России, — АО Племенной завод Рассвет» из Смоленской области. В ходе торгов актив подорожал в 3,5 раза — с 85,6 до 302,6 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Торги Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971.СССР

Победителем аукциона признали АО «Холдинг Днепрово». До него 301,6 млн рублей готово было заплатить ООО «Экокор».

Договор купли-продажи имущества будет заключен в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов.

Напомним, племенной завод из села Новодугино принадлежал РФ. В активе предприятия, ведущего свою историю с 1961 года, — крупный земельный банк из 63 наделов общей площадью более 117 млн кв. м и 80 объектов недвижимости. Часть земли передана в аренду.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, торги по продаже пакета акций орловского застройщика, также прошедшие в феврале 2022 года, не состоялись. На аукцион не поступило ни одной заявки.