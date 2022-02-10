Оттава, , 03:12 — REGNUM Арест угрожает протестующим в Оттаве, которые блокируют улицы или помогают другим в подобной деятельности. Об этом 9 февраля сообщила на своей странице в Twitter сообщила полиция канадской столицы.

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В полицейском департаменте напомнили, что такие действия являются уголовным преступлением. Кроме того, от участников акции потребовали незамедлительно прекратить любую незаконную деятельность.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля полиция Оттавы объявила, что в ходе акции протеста в городе были арестованы как минимум 23 нарушителя общественного порядка.

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