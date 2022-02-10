Петропавловск-Камчатский, 10 февраля, 2022, 03:10 — ИА Регнум. Подразделения Минобороны РФ 10 февраля произведут обстрел склонов вулкана Вилючинский для спуска снежных лавин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.

Scientif38 Лавина

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На склонах вулкана сложилась неблагоприятная снеголавинная обстановка. Принудительный спуск лавин необходим для недопущения чрезвычайных ситуаций, а также для защиты автодороги посёлок Термальный — перевал Вилючинский и высоковольтной линии.

«Главное управление МЧС России по Камчатскому краю рекомендует туристическим фирмам не организовывать туры в районах, где будет проведён предупредительный спуск лавин. Спортсменам и любителям экстремальных видов спорта также необходимо воздержаться в ближайшие дни от поездок в указанный район», — обратилось ведомство к населению.

Как сообщало ИА REGNUM, один человек погиб в результате схода лавины на территории ООО «Солнцевский угольный разрез» в городе Углегорск Сахалинской области.