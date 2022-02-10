Пекин, , 03:10 — REGNUM Потребление в ночное время во время недельного празднования Праздника весны в Китае выросло на 27,06% в годовом исчислении, сообщает 9 февраля агентство Синьхуа.

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Общее потребление в ночное время превысило 379 млрд юаней (около $59,5 млрд) за указанный период, закончившийся 6 февраля, что составляет почти 34% от общего потребления страны во время праздников, говорится в отчете.

Ночная экономика Китая, которая относится к деловой активности в секторе услуг с 18:00 и до 6:00, демонстрирует стабильное восстановление по мере ослабления эпидемии COVID-19. В разбивке потребление в сфере ночного общепита выросло на 28,91% в годовом исчислении, в то время как потребление ночных покупок выросло на 28,76% по сравнению с годом ранее.

Ночные экскурсии стали основным направлением туризма во время отпуска. Заказы, связанные с ночными экскурсиями по живописным местам, составили 35% от всех заказов, согласно Trip.com Group, крупное онлайн-туристическое агентство в Китае.

Данные Китайской академии туризма также показывают, что 22% туристов участвовали в ночных турах по городу. В прошлом году Чунцин, Чанша, Циндао, Чэнду и Шанхай вошли в число 10 городов, оказавших выдающееся влияние на ночную экономику.