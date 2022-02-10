Пекин, , 03:06 — REGNUM Финансовые регуляторы Китая опубликовали план по продвижению стандартизации финансового сектора в течение 14-й Пятилетки (2021−2025), сообщает 8 февраля агентство Синьхуа.

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Власти планируют улучшить стандартизацию в широком спектре областей, включая надзор, предотвращение рисков, финансовые технологии, зеленые финансы и цифровую валюту, с целью в основном создания системы финансовых стандартов, которая соответствует современным финансам в 2025 году.

Документ был совместно опубликован Народным банком Китая, Государственным управлением по регулированию рынков, Комиссией по регулированию банковской деятельности и страхования Китая и Комиссией по регулированию ценных бумаг Китая.

Страна улучшит мониторинг и раннее предупреждение о финансовых рисках, особенно в сфере интернет-финансов. Будут предприняты усилия для руководства использованием технологий, включая облачные вычисления, большие данные и искусственный интеллект. Использование финансовых данных будет лучше контролироваться для обеспечения защиты общественной безопасности, коммерческой тайны и личной конфиденциальности.

Правительство Китая опубликовало 137 национальных и промышленных стандартов в финансовом секторе в период с 2016 по 2020 год, и стандартизация играет все более важную роль в обслуживании реальной экономики, предотвращении рисков и углублении реформ.