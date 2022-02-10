Пекин, , 03:03 — REGNUM Китай не будет включать кредиты на доступное арендное жилье в систему управления, которая устанавливает ограничения по кредитам на недвижимость, сообщил 8 февраля центральный банк страны, передает агентство Синьхуа.

Центральный банк Китая Handelsblatt.com

Финансовые учреждения должны расширить поддержку доступного арендного жилья в соответствии с законом, одновременно управляя рисками и стремясь к устойчивому развитию, говорится в заявлении, совместно опубликованном Народным банком Китая (НБК) и Комиссией по регулированию банковской и страховой деятельности Китая.

Ожидается, что этот шаг приведет к увеличению выдачи кредитов для проектов доступного арендного жилья и будет направлен на дальнейшее совершенствование системы поддержки жилищного строительства в стране, говорится в сообщении Народного банка Китая.

Чтобы защитить свою финансовую систему от рисков, Китай внедрил систему управления кредитами на недвижимость с 1 января 2021 года, установив верхние лимиты для непогашенных кредитов на недвижимость и ипотечных кредитов для кредиторов. В дальнейшем банк пообещал создать финансовую систему арендного жилья и содействовать здоровому развитию сектора недвижимости.