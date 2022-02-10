Южно-Сахалинск, , 03:03 — REGNUM На Сахалине на острове Шикотан в селе Малокурильское на территории рыбокомбината «Островной» вечером 9 февраля произошёл разлив дизельного топлива, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.

Разлив нефтепродуктов Иван Шилов © ИА REGNUM

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ЧП произошло во время перекачки топлива с танкера в ёмкости. Экскаватор повредил трубу перекачки, в результате чего разлилось примерно 3 кубометра дизтоплива.

Сотрудники рыбокомбината своими силами устраняют последствия разлива. В акваторию бухты Малокурильская топливо не попало.

Как сообщало ИА REGNUM, прорыв нефтепровода в центральной части Эквадора, который произошел 28 января, привел к утечке примерно 6,3 тыс. баррелей нефти в национальном парке Каямбе-Кока. Об этом 2 февраля написало агентство Agence France-Presse со ссылкой на заявление компании — оператора нефтепровода.