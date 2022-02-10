Пекин, , 03:01 — REGNUM Госсовет КНР одобрил создание большего числа пилотных зон трансграничной электронной торговли в 27 городах и регионах, поскольку правительство стремится стабилизировать внешнюю торговлю и иностранные инвестиции, сообщает 8 февраля агентство Синьхуа.

Китай Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно заявлению, опубликованному Госсоветом КНР, новые пилотные зоны, в том числе в Ордосе во Внутренней Монголии и городе Янчжоу в провинции Цзянсу, будут воспроизводить и развивать опыт, накопленный в предыдущих пяти партиях пилотных зон.

Стремясь содействовать качественному развитию торговли, кабинет министров также подчеркивает важность усилий по обеспечению национальной безопасности, безопасности в Интернете, безопасности данных и биологической безопасности для создания благоприятной деловой среды для субъектов рынка.