Пекин, 10 февраля, 2022, 02:59 — ИА Регнум. Добыча угля в Китае увеличилась во время семидневных каникул на Праздник весны в рамках усилий страны по поддержанию стабильной добычи и поставок угля, сообщил во 8 февраля главный экономический планировщик страны, передает агентство Синьхуа.

(сс) FAndrey Добыча угля

Во время праздников ежедневная добыча, поставка и транспортировка угля увеличились по сравнению с тем же периодом предыдущего года, что оказало сильную поддержку спросу на уголь во время праздников, сообщила Национальная комиссия по развитию и реформам (NDRC).

По данным NDRC, запасы угля на электростанциях Китая достигли 165 млн тонн, что на 40 млн тонн больше, чем на тот же период в прошлом году. По мере ускорения добычи угля и снижения спроса на уголь для отопления способность страны обеспечивать поставки угля будет еще более расширена.