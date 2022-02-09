Пекин, 10 февраля, 2022, 02:56 — ИА Регнум. Согласно официальным данным, в прошлом году банковский сектор Китая устранил неработающих активов на сумму 3,13 трлн юаней (около $492,4 млрд), что эффективно снизило кредитные риски, сообщает 8 февраля агентство Синьхуа.

David290 Народный банк Китая

По данным Комиссии по регулированию банковской деятельности и страхования Китая, этот показатель увеличился на 0,11 трлн юаней по сравнению с прошлым годом, что является рекордным показателем.

В течение периода 2017−2021 годов банки Китая устранили неработающие активы на сумму 11,9 трлн юаней, что превысило совокупный показатель за 12 лет до этого периода и послужило ключевой мерой защиты от системных финансовых рисков, говорится в сообщении комиссии.

Предупреждая о возможности роста числа проблемных кредитов на фоне эпидемии COVID-19 и экономических трудностей, комиссия призвала банки усилить надзор за качеством своих активов.