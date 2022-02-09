Южно-Сахалинск, 10 февраля, 2022, 02:55 — ИА Регнум. На Сахалине 9 февраля в 23:16 было зафиксировано очередное землетрясение. Подземные толчки ощутили жители Холмского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.

Smchealth.org Землетрясение

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Эпицентр землетрясения находился в 17 км юго-восточнее села Правда на глубине 5 км. Его магнитуда составила 3,6.

Местные жители могли ощущать толчки силой до двух баллов. Сообщается, что пострадавших и разрушений нет. В службы экстренного реагирования население не обращалось.

Оперативные группы проверят состояние зданий и сооружений после землетрясения.

Как сообщало ИА REGNUM, в провинции Реджо-Эмилия на севере Италии вечером 9 февраля произошло землетрясение магнитудой 4,3. Об этом со ссылкой на Национальный институт геофизики и вулканологии (INGV) Италии написало агентство ANSA.