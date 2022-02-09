Лхаса, Китай, 10 февраля, 2022, 02:54 — ИА Регнум. Число пользователей 5G в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая достигло примерно 1,08 млн, а количество базовых станций 5G составило 6 660, сообщает 9 февраля агентство Синьхуа.

Тибет

В 2021 году в регионе было построено 3083 базовых станции 5G и продвигалось применение промышленного интернета 5G+ в основных секторах, включая медицинское обслуживание и логистику, сообщило Управление связи Тибетского автономного района.

В настоящее время сеть 5G охватывает семь районов на уровне округов и основные городские районы 74 районов на уровне округов. Тибет запустил свою первую базовую станцию 5G в 2019 году.