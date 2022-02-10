Иерусалим, , 02:54 — REGNUM Рейсовый автобус был обстрелян в Иерусалиме 9 февраля, сообщили в пресс-службе полиции Израиля.

Стрельба Цитата из к/ф «Бешеные псы». Реж. Квентин Тарантино. 1992. США

Инцидент произошел на бульваре Леви Эшколь. В результате происшествия никто не пострадал. Подозреваемый скрылся, его разыскивает полиция. Правоохранительные органы предполагают, что преступление может иметь криминальный характер.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря в столице Гаити Порт-о-Пренсе произошло вооруженное нападение на два пассажирских автобуса. Погибли четыре человека.

Читайте ранее в этом сюжете: В Гаити банда напала на пассажирский автобус: сообщается о четырёх погибших