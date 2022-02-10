Токио, , 02:54 — REGNUM Около 180 авиарейсов отменили в аэропорту «Ханэда» в японской столице Токио из-за сильного снегопада, передает телеканал NHK.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Ожидается, что сильный снегопад обрушится на Японию днем 10 февраля. Предполагается, что высота снежного покрова в японской столице может достигать 5 см. Также синоптики прогнозируют выпадение до 30 см снега в префектуре Яманаси.

Телеканал добавляет, что железнодорожные экспрессы также приостановили свою работу из-за непогоды. Также в Токио перекрыли скоростные платные дороги, чтобы движение по ним во время снегопада не привело к ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января сильные снегопады обрушились на японский остров Хоккайдо. В результате непогоды погибли четыре человека. Также на острове отменили десятки авиарейсов из-за снегопада.