Пекин, 10 февраля, 2022, 02:52 — ИА Регнум. Китай планирует построить больше экологических ферм в ближайшие годы для продвижения модернизации и зеленого развития в сельскохозяйственном секторе, говорится в руководстве, опубликованном 9 февраля Министерством сельского хозяйства и по делам сельских районов, передает агентство Синьхуа.

Ферма

Китай намерен построить 1000 национальных экологических ферм и 10 000 местных ферм по всей стране к 2025 году. Они будут сельскохозяйственными производственными и эксплуатационными предприятиями, нацеленными на максимальную устойчивую производительность, стремясь при этом соответствовать ресурсам, быть экологически чистыми и обеспечивать безопасность пищевых продуктов, говорится в сообщении.

Страна также надеется развивать современные и эффективные рыночные структуры, продвигать конкретные технические модели, а также изучать и разрабатывать политику поддержки, связанную с экологическим сельским хозяйством, отмечается в документе.

Этот шаг позволит увеличить поставки экологически чистой и качественной сельскохозяйственной продукции при одновременном повышении качества, эффективности и конкурентоспособности сельскохозяйственного сектора.

Согласно пятилетнему плану развития сельского хозяйства, опубликованному в прошлом месяце, к 2025 году Китай добьется значительного прогресса в сельскохозяйственной отрасли, повысив возможности по производству ключевых сельскохозяйственных продуктов и обеспечению экологически чистого производства.