Пекин, , 02:50 — REGNUM Китай продолжит поддерживать стабильные цены на уголь, согласно главному экономическому планировщику и министерству энергетики страны, передает 9 февраля агентство Синьхуа.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

Национальная комиссия по развитию и реформам КНР и Национальное энергетическое управление Китая 9 февраля провели совещание для разработки дальнейших планов по стабилизации цен на уголь. Участники совещания вынесли предупреждения компаниям, которые взимали непомерные цены на уголь, и попросили их внести исправления.

Производители угля также должны активизировать усилия по обеспечению поставок угля, говорилось на совещании. В отношении тех, кто не сможет устранить какие-либо нерешенные проблемы после получения напоминаний, будут приняты дальнейшие меры по расследованию и привлечению к ответственности, говорится в сообщении совещания.

Согласно результатам совещания, местные власти должны усилить свой мониторинг и поддерживать цены на уголь в разумных пределах.