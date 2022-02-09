Москва, 10 февраля, 2022, 02:48 — ИА Регнум. Власти Афганистана не обращались с просьбами отстранения посла республики в РФ от обязанностей, заявил спецпредставитель президента России по делам Афганистана Замир Кабулов в интервью «Известиям».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Афганистан

"Речь идет о дополнительной ротации, они не ставят вопрос об отстранении действующего посла от его обязанностей», — заявил он.

Кабулов уточнил, что Афганистан обратился к России с просьбой принять еще дополнительных своих дипломатов. При этом российская сторона одобрила предложение Кабула.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля представитель посольства Афганистана в Москве заявил о том, что дипмиссия старается максимально сократить расходы из-за отсутствия финансирования со стороны Кабула. Тогда не исключалось, что в посольстве Афганистана могут провести сокращение штата.