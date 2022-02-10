Гуанчжоу, Китай, , 02:45 — REGNUM Авиакомпания China Southern Airlines 9 февраля открыла новый маршрут, связывающий южнокитайский мегаполис Гуанчжоу с лесным районом Шэньнунцзя в провинции Хубэй в центральном Китае, сообщает агентство Синьхуа.

Самолёт авиакомпании China Southern Airlines Sergey Kustov

Двухчасовой рейс будет выполняться по средам, пятницам и воскресеньям. Включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2016 году, Шэньнунцзя является популярным местом катания на лыжах для жителей южного Китая и является домом для четырех горнолыжных курортов и двух парков ледовой и снежной тематики с ежедневной пропускной способностью 20 000 пассажиров.

Маршрут был открыт на фоне растущего интереса к спорту на льду и снегу в связи с продолжающимися зимними Олимпийскими играми в Пекине.

Туризм на льду и снегу станет основной движущей силой зимнего туризма и экономики Китая на льду и снегу, а его общий доход, как ожидается, превысит 1,1 трлн юаней (около $172,8 млрд) к 2025 году, по данным Китайской академии туризма.