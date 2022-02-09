Пекин, 10 февраля, 2022, 02:42 — ИА Регнум. Китай будет и далее содействовать строительству городской экологической инфраструктуры для поддержки зеленого развития страны, сообщает 9 февраля агентство Синьхуа.

Antranias Экология

К 2030 году в стране будет создана комплексная, эффективная, интеллектуальная, экологичная и безопасная современная система экологической инфраструктуры, говорится в руководстве, опубликованном Национальной комиссией по развитию и реформам и тремя другими правительственными органами.

К 2025 году мощность по очистке сточных вод должна увеличиться на 20 млн кубометров в сутки, а пропускная способность по переработке бытового мусора должна достичь 700 000 тонн в сутки, говорится в руководстве. Тем временем Китай укрепит очистные сооружения в ключевых районах и продолжит наращивать строительство объектов по утилизации твердых отходов, говорится в сообщении.

Строительство и эксплуатация инфраструктуры будут в большей степени ориентированы на рынок. Для сторонних подрядчиков по экологическому управлению будет создан более стандартизированный и открытый рынок. В руководстве добавлено, что соответствующие местные органы власти должны активизировать усилия по разработке и осуществлению подробных мер.