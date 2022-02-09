Вашингтон, 10 февраля, 2022, 02:35 — ИА Регнум. Запуск социальной сети TRUTH Social, разработанной по инициативе экс-президента США Дональда Трампа, состоится не ранее конца марта текущего года. Об этом 9 февраля сообщил телеканал Fox Business.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

По данным телеканала, серверы, ответственные за работу социальной сети, уже запущены, а само приложение уже проходит бета-тестирование и доступно для предварительного заказа в США.

Бывший американский лидер Трамп в последние несколько недель пребывания на посту главы государства был заблокирован в основных социальных сетях. Руководство Twitter, Facebook и Instagram заблокировано аккаунты Трампа после инцидента 6 января, когда сторонники политика попытались штурмовать здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению окончательных итогов прошедших 3 ноября 2020 года президентских выборов. Победу на выборах одержал демократ Джозеф Байден.

В связи с блокировкой своих аккаунтов в соцсетях, Трамп анонсировал создание своей собственной социальной сети. TRUTH Social должна была быть запущена 21 февраля, когда в США отмечают День президента. Однако по техническим причинам запуск соцсети пришлось отложить.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что супруга Трампа, экс-первая леди США Мелания Трамп собирается использовать социальную сеть Parler для эксклюзивного общения, сделав платформу своим «домом в интернет-пространстве».