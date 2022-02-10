Пекин, , 02:34 — REGNUM Низкие температуры на открытом воздухе не могут охладить жаркое выступление спортсменов на Столичном крытом стадионе, где проводятся соревнования по фигурному катанию и шорт-треку во время зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, сообщает 8 февраля агентство Синьхуа.

На льду Santeri Viinamäki

Китайские исследователи разработали низкоуглеродистую и энергосберегающую систему производства льда, чтобы обеспечить спортсменам высококачественные ледяные поверхности со стабильной твердостью.

Усовершенствованная система производства льда может правильно регулировать разницу температур и твердость поверхности льда, сообщает Science and Technology Daily. Предыдущие технологии производства льда на катках с искусственным льдом в основном применяли методы синтетического хладагента с использованием фреона или аммиака, что могло привести к парниковым проблемам или рискам для безопасности.

Исследователи из Тяньцзиньского университета сотрудничали с семью другими предприятиями в разработке системы транскритического прямого охлаждения льдогенератора с диоксидом углерода для обслуживания игр.

Льдогенератор, использующий диоксид углерода в качестве хладагента и осуществляющий испарение под поверхностью льда, считается экологичным и энергоэффективным решением. Система льдогенератора может экономить более 50% энергии, сообщает газета. А разность температур поверхности льда можно регулировать в пределах от 0,3 до 0,4 градуса Цельсия.

К фигурному катанию и конькобежному спорту на шорт-треке предъявляются строгие требования по толщине и температуре льда. Таким образом, постоянное и быстрое преобразование двух частей льда должно осуществляться в соответствии с графиком игры. Исследователи сократили продолжительность преобразования до двух часов.