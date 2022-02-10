Пекин, 10 февраля 2022, 02:31 — REGNUM В то время как спортсмены со всего мира собрались в Пекине, чтобы продемонстрировать свое мастерство на проходящих Олимпийских играх, китайский марсианский зонд «Тяньвэнь 1» отправил селфи-видео с расстояния 325 млн км, чтобы отпраздновать открытие грандиозного спортивного события, сообщает 9 февраля газета China Daily.
«Тяньвэнь-1» — первая в стране независимая миссия на Марс, включающая орбитальный аппарат, спускаемый аппарат и марсоход. На видео с селфи, опубликованном Национальным космическим управлением Китая видно китайский национальный флаг и эмблемы Олимпийских и Паралимпийских зимних игр 2022 года в Пекине, которые были установлены на орбитальном аппарате «Тяньвэнь 1» перед его запуском.
Видео было снято камерой, установленной на палке для селфи, прикрепленной к орбитальному аппарату. Селфи-палка изготовлена из композита с памятью формы и весит всего 800 граммов. Ее рука длиной 1,6 метра может разворачиваться при определенной температуре.
Учитывая несколько условий съемки, команда У разработала адаптивную стратегию управления экспозицией изображения, ориентированную на национальный флаг на орбитальном аппарате «Тяньвэнь 1».
Ранее орбитальный аппарат отправил поздравления с орбиты Марса в канун Лунного Нового года с помощью селфи-видео, снятого камерой. По состоянию на 4 февраля орбитальный аппарат «Тяньвэнь 1» работает на орбите уже 561 день. Марсоход «Чжужун» работает уже 259 марсианских дней и проехал в общей сложности 1537 метров по поверхности планеты.