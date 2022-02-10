Пекин, , 02:31 — REGNUM В то время как спортсмены со всего мира собрались в Пекине, чтобы продемонстрировать свое мастерство на проходящих Олимпийских играх, китайский марсианский зонд «Тяньвэнь 1» отправил селфи-видео с расстояния 325 млн км, чтобы отпраздновать открытие грандиозного спортивного события, сообщает 9 февраля газета China Daily.

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«Тяньвэнь-1» — первая в стране независимая миссия на Марс, включающая орбитальный аппарат, спускаемый аппарат и марсоход. На видео с селфи, опубликованном Национальным космическим управлением Китая видно китайский национальный флаг и эмблемы Олимпийских и Паралимпийских зимних игр 2022 года в Пекине, которые были установлены на орбитальном аппарате «Тяньвэнь 1» перед его запуском.

Видео было снято камерой, установленной на палке для селфи, прикрепленной к орбитальному аппарату. Селфи-палка изготовлена из композита с памятью формы и весит всего 800 граммов. Ее рука длиной 1,6 метра может разворачиваться при определенной температуре.

«Основная трудность при съемке на орбите Марса заключается в неопределенности целевых характеристик фотографируемых объектов», — сказал сотрудник института, входящего в состав Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники У Ди, который руководил разработкой камеры.

Учитывая несколько условий съемки, команда У разработала адаптивную стратегию управления экспозицией изображения, ориентированную на национальный флаг на орбитальном аппарате «Тяньвэнь 1».

«Время экспозиции можно активно регулировать путем расчета полученных изображений, чтобы гарантировать получение четкого изображения национального флага при непрерывных изменениях условий освещения», — сказал У.

Ранее орбитальный аппарат отправил поздравления с орбиты Марса в канун Лунного Нового года с помощью селфи-видео, снятого камерой. По состоянию на 4 февраля орбитальный аппарат «Тяньвэнь 1» работает на орбите уже 561 день. Марсоход «Чжужун» работает уже 259 марсианских дней и проехал в общей сложности 1537 метров по поверхности планеты.